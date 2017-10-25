В Москве после нападения умер активист «Солидарности»

В одной из московских больниц умер активист движения «Солидарность» Алексей Строганов, написал на своей странице в фейсбуке лидер движения Илья Яшин.

«На него было совершено нападение: неизвестный ударил Строганова железной трубой по голове. Алексей два месяца находился в коме. Вчера он скончался, так и не приходя в сознание», — написал Яшин.

Уголовное дело после нападения полиция не возбудила. Илья Яшин пообещал, что на ближайшем заседании депутаты Красносельского района направят запрос с требованием начать расследование нападения.

По словам Яшина, Алексей Строганов много лет состоял в «Солидарности», принимал участие в организации протестных акций в 2011-2012 годах. В комментариях к записи политик отметил, что о нападении на активиста стало известно 24 октября. До этого он два месяца не выходил на связь и в «Солидарности» не знали, что с ним.