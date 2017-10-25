Олег Кашин и Александр Плющев подают иски к ФСБ по делу Telegram

Журналист Олег Кашин и радиоведущий «Эхо Москвы» Александр Плющев подают иски к ФСБ, возражая против требования предоставить ключи шифрования переписки.

Фото: телеграм-канал адвоката Павла Чикова

«Мы считаем, что это затрагивает наше право на конфиденциальное общение с источниками информации. Интересы наши представляет Агора», — написал Олег Кашин в своем телеграм-канале.

Кашин отметил, что именно в телеграме обсуждает «практически все» с политиками, госслужащими и с силовиками. По словам Кашина, ФСБ, «пользуясь своим особым положением в государстве, пытается нарушить наши права, вредя тем самым развитию всего общества».

«Я полагаю, что наши права нуждаются в защите. Будучи оба ведущими популярных телеграм-каналов, мы с Плющевым защищаем в том числе и это новое оригинальное медиа, ставшее в России важным феноменом», — добавил он.

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков рассказал, что представлять интересы журналистов будет юрист Дамир Гайнутдинов.

Напомним, 16 октября суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ от передачи ФСБ информации, которая позволяет декодировать переписку пользователей. Речь идет о нескольких аккаунтах, зарегистрированных в мессенджере. Сам основатель компании Павел Дуров обвинил спецслужбы в нарушении Конституции.

Дуров оспаривает решение суда. Интересы его компании представляет также «Агора».

В конце сентября основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что ФСБ составила административный протокол на Telegram за невыполнение требований о расшифровке сообщений пользователей. Как уточняет RNS, запрос на предоставление данных ФСБ направила 12 июля 2017 года. Требование ведомства нужно было выполнить до 19 июля. Иск в суд ФСБ подала 27 сентября.