Мосгорсуд оставил под домашним арестом пресс-секретаря Роскомнадзора

Мосгорсуд признал законным домашний арест пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу защиты Ампелонского на его домашний арест.

Следователь по делу Роскомнадзора на заседании суда отметил, что пока ни один сотрудник Роскомнадзора не был допрошен. «Мы планируем провести допросы в ближайшее время, уже составлен план следственных действий», — добавил он, отметив, что следователи уже провели обыск в здании Роскомнадзора. «В ходе обыска были получены доказательства причастности обвиняемых к мошенничеству», — заявил представитель СК.

Ранее, 5 октября, суд заключил под домашний арест сразу трех высокопоставленных чиновников Роскомнадзора, среди них оказались пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, начальник правового управления Роскомнадзора Борис Едидин и советник гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александр Весельчаков. Всех их обвиняют в мошенничестве.

По данным СМИ, речь идет о фиктивном трудоустройстве сотрудников Роскомнадзора в подведомственный ФГУП «Главный радиочастотный центр», где работники регулятора получали дополнительную зарплату, в действительности не появляясь там. Ампелонский и Едидин отвергают предъявленные им обвинения.