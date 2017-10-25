Медики рассказали об улучшении состояния журналистки «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр

Состояние журналистки «Эха Москвы» Татьяны Фельгенгауэр, на которую было совершено нападение с ножом, улучшилось. Об этом РИА Новости сообщили в справочной службе НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

«Она в состоянии средней тяжести», — передает агентство слова собеседника.

23 октября Борис Гриц, имеющий двойное гражданство (России и Израиля), ворвался в редакцию радиостанции «Эха Москвы» на Новом Арбате и ударил ножом в горло журналистку Татьяну Фельгенгауэр. Нападавшего задержали, против него завели уголовное дело. Фельгенгауэр была госпитализирована, ее жизнь вне опасности.

24 октября Пресненский суд арестовал Грица до 23 декабря. Обвиняемый частично признал свою вину.