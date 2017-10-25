Медведев предложил кандидатуру Бельянинова на пост главы Евразийского банка развития

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министерству финансов внести кандидатуру бывшего главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрея Бельянинова для назначения председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, о том, что Бельянинов может занять кресло председателя правления ЕАБР, еще в августе 2016 года сообщали источники RNS. Собеседники агентства отмечали, что кандидатуру Бельянинова начали обсуждать еще в первой половине 2016 года, когда он сам просил освободить его от должности главы ФТС.

В июле 2016 года у Андрея Бельянинова, занимавшего тогда пост главы ФТС, а также в кабинетах его бывших заместителей прошли обыски по делу о контрабанде алкоголя. В доме Бельянинова изъяли деньги, которые хранились в коробках из-под обуви, старинные картины и драгоценности. Позднее экс-глава ФТС объяснил следователям, что найденные в его доме деньги — это семейные накопления.

После обыска Андрей Бельянинов написал рапорт об отставке, и 28 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев отправил экс-главу ФТС в отставку.

Читайте также Операция «Вертикаль». Как генерал Олег Феоктистов помог Лубянке стать главным регулятором силового рынка России

Дело о контрабанде алкоголя расследуется с 2005 года. Главным его фигурантом является петербургский бизнесмен Дмитрий Михальченко.