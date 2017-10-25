Два человека погибли при стрельбе в университете в США

В Луизиане неизвестный открыл стрельбу в университете Грамблинг, двое убиты, сообщает Associated Press.

Глава университетского отдела по работе со СМИ Уилл Саттон сообщил, что стрельба была около полуночи. Неизвестный застрелил молодых людей после спора, после чего сбежал. Полиция начала расследование инцидента и поиск злоумышленника.

Напомним, 22 октября в американском городе Честер (штат Пенсильвания) неизвестный открыл огонь по людям на баскетбольной площадке, четыре человека были ранены.

Ранее в американском штате Мэриленд мужчина открыл стрельбу в бизнес-парке Emmorton. Тогда трое погибли, еще двое были тяжело ранены.

1 октября в Лас-Вегасе 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь по посетителям музыкального фестиваля кантри-музыки. В результате 59 человек, включая Пэддока, погибли, еще 527 были ранены.