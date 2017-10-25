Минсельхоз опроверг информацию о возможном дефиците хлеба в Петербурге

В Минсельхозе не обнаружили никаких проблем с доставкой зерна в Санкт-Петербург. Об этом РИА Новости сообщил представитель министерства, комментируя сообщения о возможном дефиците хлеба в Петербурге.

По словам собеседника агентства, в Минсельхозе внимательно следят за железнодорожной доставкой зерна в регионы, и отмечают, что сейчас вагонов хватает как для внутренних перевозок, так и для экспорта.

Ранее «Коммерсант» написал, что производители соли и щебня в Петербурге столкнулись с дефицитом вагонов, что, по информации газеты, может критически сказаться и на снабжении мукомольных предприятий города. Это, в свою очередь, может привести к дефициту хлебопекарной продукции и росту цен.

По данным газеты, проблема с железнодорожными доставками в Санкт-Петербурге была и в 2011 году. Тогда продление рабочей недели позволило увеличить оборачиваемость вагонов на 15–20%.