Центробанк зафиксировал хакерскую атаку BadRabbit

Банк России зафиксировал хакерскую атаку вируса BadRabbit. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В сообщении отмечается, что Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) не подтвердил факт доступа хакеров к защищаемой информации.

«После обнаружения соответствующей компьютерной атаки ФинЦЕРТ направил всем участникам информационного обмена бюллетень с рекомендациями о методах выявления рассылаемого по почте вредоносного программного обеспечения и противодействия ему», — указывает ЦБ.

В ЦБ добавили, что отличительной особенностью данного вируса стала способность собирать пароли пользователей зараженных компьютеров, а также загрузка дополнительных вредоносных модулей с использованием полученных данных.

Ранее стало известно, что вирус пытался проникнуть в системы российских банков из топ-20. О каких именно банках идет речь, не уточнялось.

Работающая в сфере кибербезопасности компания Group-IB выявила IP-адрес домена, стоящего за вирусом Bad Rabbit. Он оказался связан с пятью ресурсами, на владельцев которых зарегистрированы множество страниц, включая сервисы по продаже контрафактных лекарств. Эти данные, по словам Сачкова, позволят установить личности причастных к распространению Bad Rabbit.

Напомним, что акануне вирус-вымогатель атаковал российские СМИ «Интерфакс» и «Фонтанку», а также киевское метро и аэропорт Одессы. Аналитики производителя антивируса ESET заявили, что атака ведется новой версией вируса-вымогателя Diskcoder. D, который известен как Petya.