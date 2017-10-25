Росгвардия решила создать морскую бригаду в Крыму

Росгвардия решила сформировать морскую бригаду, которая будет заниматься обеспечением безопасности Крымского моста. Об этом сообщил директор Росгвардии Виктор Золотов во время «правительственного часа» в Совете Федерации, передает ТАСС.

Также в своем выступлении Золотов рассказал, что за первое полугодие 2017 года Росгвардия заработала более 14 миллиардов рублей.

«Силами вневедомственной охраны обеспечена защита более 373 тысяч объектов различных форм собственности, а также свыше одного миллиона квартир граждан», — уточнил глава Росгвардии (цитата по РБК).

Напомним, строительство Крымского моста, который должен связать полуостров с материковой частью России, началось в феврале 2016 года. На мосту длиной 19 километров будет организовано как автомобильное, так и железнодорожное движение.

Стоимость проекта оценивается в 228,3 миллиарда рублей. Движение машин по мосту планируется открыть в декабре 2018 года.