«Касперский» рассказал, что случайно скачал секретные файлы спецслужб США

Основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский заявил, что его компания случайно получила файлы, которые имели отношение к Агентству национальной безопасности США. Об этом пишет Associated Press.

По его словам, в 2014 году сотрудники, которые скачивали информацию о хакерах, пришли в его кабинет и сообщили, что они вместе с данными об Equation Group случайно скачали засекреченные документы АНБ.

Касперский рассказал, что без сомнений решил удалить полученные данные. Как именно сотрудники поняли, что эти файлы секретны, не уточняется.

На вопрос агентства, уведомляла ли компания о получении данных АНБ, Касперский не ответил.

В середине октября The New York Times сообщила, что израильские спецслужбы обнаружили в компьютерах «Лаборатории Касперского» средства для взлома. Израиль поделился этой информацией с США, после чего американские власти объявили, что отказываются использовать продукты Касперского во всех государственных системах страны. Кроме того, власти предупредили всех граждан США, что использование этих продуктов может быть небезопасно.

Напомним, что власти США подозревают компанию Касперского и в организации кибершпионажа во время прошлогодних выборов президента.

В «Лаборатории Касперского» обвинения американцев отвергают, там считают, что компания стала жертвой чужой геополитической борьбы. В «Лаборатории» подчеркивали, что не имеют никаких ненадлежащих контактов с любыми правительствами, включая российское.