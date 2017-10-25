Матвиенко снова предложила обсудить возвращение на выборах графы «против всех»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность возвращения в избирательные бюллетени графы «против всех», поскольку этого «требуют современные политические реалии». Об этом Матвиенко заявила на открытии осенней сессии Совфеда, передает РИА Новости.

О появлении новых политических условий, по словам спикера Совфеда, стало понятно после «прошедших выборов».

Матвиенко добавила, что в осеннюю сессию депутатам Госдумы предстоит рассмотреть ряд законопроектов, касающихся модернизации политической системы, в частности, проект закона о возвращении смешанной избирательной системы на выборах в Госдуму и снижении количества необходимых для регистрации подписей при самовыдвижении.

«Считаю, настало время идти по пути увеличения числа независимых депутатов в региональных законодательных и муниципальных органах власти. Соответствующий закон разработан нашим комитетом по конституционному законодательству и уже принят Госдумой в первом чтении», — сказала Матвиенко.

Ранее Матвиенко уже предлагала подумать над возвращением в избирательные бюллетени графу «против всех» в сентябре 2013 года. Тогда она также объясняла необходимость возвращения графы новыми условия растущей политической конкуренции.

«Это позволит и аналитикам, и экспертам более четко давать расклад политической ситуации в стране, а власти анализировать ситуацию и понимать, сколько граждан не поддерживают идущие на выборы партии», – говорила Матвиенко.

Эту идею поддержал тогдашний лидер «Гражданской платформы» Михаил Прохоров: «Графа эта важна, потому что случаи, если кандидат «против всех» набирает большинство, то это диагноз и власти, и оппозиции», — отмечал бизнесмен.

Напомним, впервые в России графа «против всех» на выборах была введена в 1989 году, а отменена — в 2006. О возможности возвращения статьи в декабре 2011 года упоминал тогда президент России Дмитрий Медведев.

В июле 2011 года Сергей Миронов и Николай Левичев внесли на рассмотрение в Госдуму соответствующий законопроект, аргументируя это тем, что «отсутствие графы «против всех» – нарушение избирательных прав граждан».