В Петербурге избили активиста движения «Солидарность»

Участник движения «Солидарность Санкт-Петербурга» Владимир Шипицин был избит в парадной своего дома, сообщается в социальных сетях движения.

«Владимир возвращался домой из дальней поездки. В парадной его поджидал мужчина возраста примерно 35–40 лет. Возле лифта нападающий ослепил активиста, распылив из баллончика жидкость темного цвета, избил кастетом, нанеся резанные раны, повалил на пол и избил ногами», — говорится в сообщении.

Во время избиения нападавший угрожал Шипицину, что «в следующий раз будет хуже», если активист не перестанет писать «***** о хороших людях».

Потерпевший рассказал, что о времени его возвращения в город никто не знал, поэтому, по его мнению, преступление спланировано «сложным путем».

Шипицин проходит медицинское освидетельствование и планирует обратиться с заявлением о нападении в правоохранительные органы.

Как уточняет движение, Шипицин принимал участие в протестных акциях в Петербурге против агрессии в отношении Украины, репрессий в отношении крымских татар и в защиту политзаключенных.

Ранее стало известно о смерти активиста движения «Солидарность» Алексея Строганова. По словам политика Ильи Яшина, неизвестный ударил Строганова железной трубой по голове, из-за чего активист впал в кому.