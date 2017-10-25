Депутаты Заксобрания Петербурга попросили главу городского СК допросить Евгения Пригожина

Депутаты петербургского Законодательного собрания попросили руководителя ГСУ Следственного комитета России по Санкт-Петербургу Александра Клауса возбудить уголовное дело о воспрепятствовании законной деятельности журналистов и допросить миллиардера Евгения Пригожина. Об этом сообщает «Фонтанка».

Авторы обращения считают, что хакерская атака на сайт «Фонтанки», из-за которой он был недоступен большую часть дня 24 октября, связана с профессиональной деятельностью редакции. Депутаты попросили возбудить уголовное дело по 144 статье УК РФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

В рамках этого уголовного дела депутаты просят допросить петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Авторы письма объяснили такую необходимость тем, что после ряда критических публикаций «Фонтанки», в которых упоминался Пригожин и связанные с ним структуры, в отношении издания появлялись угрозы. При этом в различных изданиях синхронно публиковались десятки негативных материалов о «Фонтанке», говорится в письме.

Под этим обращением подписались Михаил Амосов, Борис Вишневский, Оксана Дмитриева, Александр Егоров, Алексей Ковалев, Максим Резник и Сергей Трохманенко.

Напомним, в течение 24 октября 2017 года сайты «Фонтанки» и других интернет-ресурсов «АЖУР-Медиа» были недоступны из-за хакерской атаки.