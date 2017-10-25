Осужденных в Крыму членов Меджлиса освободили и направили в Турцию

Заместители председателя запрещенной в России экстремистской организации Меджлис крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз освобождены из следственного изолятора и в настоящий момент находятся в Анкаре. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Ахтема Чийгоза Николай Полозов.

По словам адвоката, уголовное преследование Умерова и Чийгоза прекращено: приговоры крымских судов в отношении них остаются в силе, но приведены в исполнение они не будут.

«К освобождению Умерова и Чийгоза привел целый комплекс работ, проведенных как в юридической, так и в политической, и в дипломатической плоскостях. Как вы знаете, в течение последнего месяца президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречи как Петром Порошенко, так и с Владимиром Путиным. При этом важно сказать, что ни Ильми Умеров, ни Ахтем Чийгоз не писали на имя российского президента никаких прошений о помиловании», — сказал Полозов «Новой газете».

Напомним, что зампреда Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза приговорили к 8 годам лишения свободы за «организацию массовых беспорядков» у стен Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Ильми Умерова в сентябре 2017 года приговорили к 2 годам колонии-поселения за «призывы к нарушению территориальной целостности РФ» из-за произнесенной им в эфире украинского телеканала ATR фразы: «Санкции должны заставить Россию уйти из Крыма и Донбасса».