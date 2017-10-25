Пленум ВАК не стал включать в повестку дня «дело Мединского»

Пленум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) не стал вносить в повестку дня вопрос о создании комиссии по делу о лишении ученой степени министра культуры России Владимира Мединского. Об этом «Новой газете» сообщил сооснователь «Диссернета» Андрей Заякин.

Поставить в повестку дня вопрос о Мединском предложили историк Игорь Данилевский и биолог Сергей Бершицкий. Председатель ВАК Владимир Филиппов поставил на голосование. «За» включение вопроса в повестку дня проголосовали девять голосов, «против» — остальные. Филиппов предложил обратиться к министру письменно (то есть через канцелярию, и ждать ответ почтой, — ред.).

Как пояснил Заякин, комиссия готовит мотивированное заключение, и должна быть создана согласно пункту 20 Порядка работы ВАК в случае расхождения позиций ВАК и экспертного совета. Пленум ВАК обычно решает вопросы общего плана (список ВАК, поправки в Положение об ученых степенях и др.), однако «имеет право рассмотреть любой вопрос в юрисдикции ВАК».

Накануне Совет по науке при Минобрнауки призвал ВАК отменить решение президиума ВАК, который рекомендовал оставить ученую степень министру культуры Владимиру Мединскому, и созвать комиссию из-за того, что президиум нарушил процедуру, прописанную в приказе министра образования и науки.

Кроме этого, Совет призвал пленум ВАК провести «всестороннюю проверку новых открывшихся свидетельств о возможных нарушениях как при защите диссертации в совете, так и при принятии решения по ней в ВАК в 2011 году».

20 октября президиум ВАК посчитал несостоятельными претензии к докторской диссертации по истории министра культуры Владимира Мединского. Ранее экспертный совет ВАК рекомендовал лишить чиновника ученой степени.