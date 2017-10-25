Рашкин потребовал от ФСБ и Генпрокуратуры проверить слова Собчак о Крыме

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин послал запросы генеральному прокурору Юрию Чайке и директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой проверить слова журналистки и телеведущей Ксении Собчак об украинской принадлежности Крыма. С соответствующими обращениями ознакомился РБК.

Автор запроса привел в документе слова Собчак с ее пресс-конференции, которая прошла 24 октября. Телеведущая сказала, что «с точки зрения международного права, Крым — украинский».

​По мнению Рашкина, такие высказывания кандидата в президенты России не могут остаться без внимания силовиков. «Очевидно, что публичное заявление Ксении Собчак, по сути, оправдывает осуществление действий, направленных на нарушение территориальной целостности России», — говорится в запросе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывания Собчак о статусе Крыма «неправильны по сути и по форме», а также «с точки зрения международного права».

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский призвал возбудить уголовное дело против Ксении Собчак за высказывание об украинской принадлежности Крыма, а депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская назвала ее слова неуважением к людям и к собственной родине.

В свою очередь, секретарь Центризбиркома России Майя Гришина заявила, что слова Ксении Собчак о принадлежности Крыма не являются основанием для отказа в регистрации ее кандидатом в президенты России.

Сама Собчак позднее отметила, что подсудны, согласно российскому законодательству, именно призывы к отделению или нарушению территориальной целостности России, но в законе «нет ни слова о констатации факта и даже о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным».

18 октября журналистка и телеведущая Ксения Собчак объявила о намерении участвовать в выборах президента России в 2018 году. Телеведущая отметила, что идет на выборы под лозунгом «Собчак против всех».

По ее словам, в президентских выборах из года в год участвуют одни и те же «лица», а графы «против всех» нет. «Я хочу вернуть возможность проголосовать против всех», — заявила Собчак.