В Омске оштрафовали учителя истории за картинки с Пикачу и Гитлером

Октябрьский районный суд Омска оштрафовал учителя истории Антона Зайнулина, который опубликовал картинки с покемоном Пикачу и Адольфом Гитлером, на 2 тысячи рублей за публичное демонстрирование нацистской символики (по части 1 статьи 20.3 КоАП). Об этом сообщает информационно-аналитический центр «Сова».

Сотрудники полиции установили, что на картинках, которые Зайнулин разместил в соцсети «ВКонтакте», есть нацистская символика.

По данным Фонда защиты гласности, мужчина опубликовал в соцсети картинку с покемоном Пикачу со свастикой на каске и карикатурное изображение Гитлера со свастикой на рукаве, напоминающее одну из работ советских художников-графиков Кукрыниксов.

Как выяснила «Сова», Зайнулин не симпатизирует нацистской идеологии.

«Мы считаем неправомерными преследования за демонстрирование нацистской символики в случаях, когда речь не идет о пропаганде нацизма. К сожалению, российское законодательство налагает запрет на любое демонстрирование нацистской символики вне зависимости от контекста», — говорится в сообщении центра.