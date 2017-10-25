Мэрия Москвы согласовала проведение «Русского марша» в Люблине

Московская мэрия одобрила проведение марша и митинга националистов в День народного единства 4 ноября. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь департамента региональной безопасности Москвы Елена Романова.

Как отмечает агентство, организаторы проведения акций, движения «Новая оппозиция» и «Новая правая альтернатива» подали в мэрию девять уведомлений и одно обращение. Общее заявленное количество участников — 15 тысяч человек.

Пресс-секретарь департамента региональной безопасности уточнила, что марш будет проходить с 13:00 до 15:00 в районе Люблино, на него заявлено до десяти тысяч человек. Акция в районе Октябрьского поля пройдет с 14:00 до 17:00. Планируется, что в ней примут участие пять тысяч человек.

Напомним, уведомление о проведении «Русского марша» в Люблине 4 ноября движение «Новая оппозиция» и «Новая правая альтернатива» подали в мэрию 20 октября.

Отметим, что один из организаторов акций — Юрий Горский, возглавляющий движение «Новая правая альтернатива», ранее покинул Россию из-за уголовного преследования по статье о публичных призывах к экстремизму (часть 1 статьи 280 УК РФ).

Причиной уголовного преследования активиста стало первомайское шествие националистов на Октябрьском поле в Москве, организатором которого он был.

7 июля Мещанский суд отправил Горского под домашний арест. Активист попросил Литву о политическом убежище.