Адвокат: у следствия две версии нападения на Татьяну Фельгенгауэр

Следствие рассматривает две версии нападения на заместителя главного редактора «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

«У следствия две версии: первая — это результат психической неуравновешенности, а вторая — спланированная акция с использованием человека, подготовленного для убийства», — рассказал Сергей Бадамшин.

По его словам, следователи сейчас допрашивают сотрудников радиостанции, которые находились в редакции в момент нападения.

Напомним, 23 октября Борис Гриц напал на Татьяну Фельгенгауэр в редакции радиостанции. Он ударил журналистку ножом в горло. Она была госпитализирована. В среду, 25 октября, ее состояние улучшилось. Медики оценивают его как средней тяжести.

Грица арестовали до 23 декабря, он частично признал свою вину.