Активист «Солидарности» умер после падения c балкона при «странных» обстоятельствах

Активист движения «Солидарность» Алексей Строганов, который, как сообщалось, погиб из-за удара трубой по голове, на самом деле скончался после падения с балкона при невыясненных обстоятельствах. Об этом сообщил основатель социальной сети gulagu.net Владимир Осечкин и подтвердил политик Илья Яшин.

По словам Осечкина, о смерти Строганова он узнал от друзей активиста, которые озвучили версию сотрудников ОВД района Северное Медведково. «Прямых свидетелей этого происшествия нет», — сказал Осечкин.

Как удалось узнать Осечкину, следователи допрашивали троих человек, которые находились в тот вечер со Строгановым. Так как показания трех свидетелей были идентичны, в ОВД не нашли оснований для возбуждения уголовного дела.

«Опрашиваемые говорят, что не били Строганова и якобы оставили его в квартире, а потом обнаружили стонущего рядом с подъездом», — рассказал Осечкин. Он уточнил, что активист упал со второго этажа.

В больнице сотруднику gulagu.net рассказали, что у Строганова помимо тяжелой черепно-мозговой травмы нашли следы избиения на руках и ногах.

Осечкин направил заявление в Следственный комитет с требованием срочно возбудить уголовное дело. Такая просьба обусловлена тем, что завтра, 26 октября, тело активиста должны кремировать.

«Есть все признаки преступления, которых достаточно для возбуждения уголовного дела», — уверен Осечкин.

Политик Илья Яшин, сообщивший о смерти Строганова из-за травмы головы после удара трубой, подтвердил «Новой газете», что информация была недостоверной.

«Для того, чтобы разобраться в этом, мы затребуем в следственных органах материалы проверки через депутатский запрос», — сказал Яшин.

По словам Яшина, Строганов много лет состоял в «Солидарности», принимал участие в организации протестных акций в 2011–2012 годах.

В комментариях к записи о смерти Строганова политик писал, что о нападении на активиста стало известно 24 октября. До этого он два месяца не выходил на связь, и в «Солидарности» не знали, что с ним.