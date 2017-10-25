Станислав Белковский вошел в предвыборный штаб Собчак

Станислав Белковский стал главным политическим консультантом в предвыборном штабе Ксении Собчак, рассказал радиостанции «Эхо Москвы» руководитель ее штаба Игорь Малашенко.

Накануне Белковский покинул телеканал «Дождь», где работал последние несколько лет. Ранее он в эфире телеканала заявил, что будет помогать на выборах Собчак «своим голосом».

Ксения Собчак во вторник, 24 октября, представила команду, которая будет работать над ее избирательной кампанией. Предвыборный штаб возглавил политолог и медиаменеджер Игорь Малашенко, за интернет-продвижение отвечает политтехнолог Виталий Шкляров. Кампанию будет организовывать политтехнолог Алексей Ситников.

На прошлой неделе телеведущая Ксения Собчак объявила об участии в президентских выборах в 2018 году. Она заявила, что позиционирует себя как кандидат «против всех». Ранее Ксения Собчак заявила, что у нее небольшие шансы на победу, и вообще нет ни партии, ни политической программы.