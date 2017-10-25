В Ессентуках неизвестные напали на полицейских

В Ессентуках неизвестные открыли огонь по сотрудникам полиции, передает ТАСС со ссылкой на МВД. Двое полицейских получили ранения.

Как рассказали агентству в пресс-службе регионального МВД, сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД остановили двух мужчин, чтобы проверить документы. После этого неизвестные открыли огонь по полицейским.

«В ходе перестрелки двое полицейских получили ранения и были госпитализированы в медицинское учреждение», — заявили в местном МВД, добавив, что один из нападавших был убит, а второй — скрылся.