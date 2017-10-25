Против главы Ульяновска возбудили административное дело за отказ подчиняться прокуратуре

Прокуратура Ленинского района Ульяновска возбудила в отношении главы администрации города Алексея Гаева дело об административном правонарушении по статье 17.7 КоАП (умышленное невыполнение требований прокурора).

В 2015 году администрация Ульяновска разрешила предпринимателю построить автомобильную газозаправочную станцию в жилой зоне в южной части города. Земля, которая отводилась под АГЗС, для подобного строительства не предназначена. Необходимые изменения в генеральный план не вносили, но должностные лица дали предпринимателю разрешение на ввод в эксплуатацию. Автозаправку построили, и она работает в настоящее время.

Прокуратура потребовала от главы администрации города Алексея Гаева незамедлительно устранить нарушения и привлечь к ответственности виновных. Но в администрации заявили, что «никаких нарушений закона не видят», рассказал старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима. После этого в отношении Гаева прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Главе городской администрации грозит штраф в размере до ста тысяч рублей или отстранение от должности сроком до одного года.

Уже после того, как новость о возбуждении дела против Гаева появилась в СМИ, администрация города Ульяновска опубликовала сообщение, что разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию автозаправки на улице Кольцевой, а также постановление о передаче земельного участку в аренду владельцам заправки, утратили силу. В прокуратуре пояснили, что таким образом администрация только начала выполнять требования прокуратуры. Потом необходимо будет ликвидировать саму автозаправку, как пожароопасный объект, который находится в жилой зоне.

Артем Горбунов