СК начал проверку после сообщений о смерти активиста «Солидарности»

Следственный комитет начал проверку после сообщений СМИ о смерти мужчины в одной из больниц Москвы, рассказали в ведомстве «Новой газете».

«Из распространённой в СМИ информации следует, что мужчина поступил в медицинское учреждение с черепно-мозговой травмой, где два месяца находился в коме. Несмотря на оказанную помощь пациент скончался», — сказано в заявлении СК.

Председатель московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин в комментарии Интерфаксу уточнил, что речь идет об активисте «Солидарности» Алексее Строганове. По словам Митрохина, он направил обращение в СК с требованием возбудить уголовное дело.

Основатель социальной сети gulagu.net Владимир Осечкин ранее рассказал, что также направил требование в СК.

Утром в среду лидер движения «Солидарность» Илья Яшин сообщил, что Алексей Строганов умер в больнице после того, как на него напали и ударили железной трубой по голове. Однако позднее стало известно, что Строганов на самом деле скончался после падения с балкона при невыясненных обстоятельствах.