Новая газета

При стрельбе в Ессентуках пострадал проезжавший мимо мужчина

Общество

В результате стрельбы в Ессентуках, помимо двух полицейских, пострадал проезжавший мимо на автомобиле мужчина, сообщает Интерфакс.

Он, как и двое полицейских, по которым была открыта стрельба, госпитализирован. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело дело по статье 317 и статье 222 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконный оборот оружия). 

По данным источника агентства, нападавшие не планировали теракт — предположительно, они «представители криминальной среды».

Ранее двое неизвестных открыли стрельбу по полицейским во время проверки документов. В результате одному из нападавших удалось скрыться, а второй — был убит. Его личность не раскрывается.

Теги:
регионы, россия, нападение, полиция
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