В центре Киева в результате взрыва был ранен депутат Верховной рады

В центре Киева прогремел взрыв, в результате был ранен депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук. Об этом сообщает Министерство внутренних дел (МВД) Украины на своей официальной странице в фейсбуке.

По данным полиции, взрыв произошел, когда депутат выходил из здания телеканала «Эспрессо» около 22:00 в среду, 25 октября. Предположительно, взорвался припаркованный мотоцикл.

Мосийчук был ранен, его доставили в больницу. Позже он сообщил, что операция прошла успешно. Всего от взрыва пострадали пять человек, включая депутата и политолога Виталия Балу. Охранник депутата — скончался по дороге в больницу.

Позднее пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что число погибших при взрыве в центре Киева выросло до двух.

МВД Украины квалифицировало взрыв как теракт. Возбуждено уголовное дело, его расследованием будет заниматься Служба безопасности Украины.

По мнению Мосийчука, «заказчики [покушения] сидят в Москве, исполнители — киевские».

Игорь Мосийчук — депутат Верховной рады от Радикальной партии Олега Ляшко. Командовал батальоном «Азов». В 2015 году его лишили депутатской неприкосновенности и арестовали по обвинению в коррупции, позже он был освобожден из-под стражи.