Мединский признал статью о 28 панфиловцах «сильно видоизменившей факт»

Спустя два года министр культуры России Владимир Мединский, выступая на президиуме Высшей аттестационной комиссии (ВАК), где рассматривался вопрос о лишении его ученой степени доктора исторических наук, признал, что статья в «Красной звезде» о 28 панфиловцах «сильно видоизменила» реальные события. В 2015 году он раскритиковал тогдашнего главу Госархива Сергея Мироненко (ныне научного руководителя), который назвал эту статью мифом.

На президиуме декан экономического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова Александра Аузана спросил Мединского о том, что лежит в основе объективности в истории — факт или процесс «мифологического искажения».

«У вас вопрос, отвечая на который очень легко попасть в логическую ловушку. Конечно, факты. Вот мы с глубокоуважаемым коллегой Сергеем Владимировичем [Мироненко] не раз публично спорили по поводу известного факта, наличия или отсутствия факта боя героев панфиловцев в Дубосеково осенью 1941-го. Этот факт очень сложно этот верифицировать, особенно в деталях. Мнений на эту тему бесконечное количество. Сколько подбили танков, практически сейчас узнать нельзя. Есть позиция главной районной прокуратуры, есть позиция следствия, есть позиция “Красной звезды”, есть позиция [Георгия] Куманева (историка, — ред.), который беседовал с некоторыми участниками боя, ну и так далее. Факт был, но очень сложный, он является предметом изучения исторической науки», — заявил Мединский.

Он добавил, что эта статья, «безусловно, легитимизирующая этот факт, и сильно его видоизменившая, была издана тиражом, я боюсь, думаю, меня поправят специалисты по военной истории, по-моему, миллион экземпляров или пять миллионов экземпляров в форме такой книжечки — статья [Александра] Кривицкого (литературного секретаря, — ред.) из «Красной звезды».

«Статья о факте, который она сильно переписала. Я в музее видел несколько экземпляров такой книжки, у нас в музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе, в нескольких местах пробитая пулями. Это что означает? Что ее солдаты сюда положили перед боем и шли с ней в бой. То, какой вызвала она эмоциональный подъем, эта статья, наверное, не корректно описавшая факт, какой она вызвала перелом в сознании и, может быть, отчасти и перелом в реальных исторических событиях. Это факт или нет? Идея, овладевающая массой, становится материальной силой или нет? Наверное, становится. Поэтому, конечно, факт превыше всего, вне всякого сомнения, но надо принимать во внимание и то, как этот факт обрастает нематериальным ресурсом, и как этот ресурс потом влияет на факт и на нашу жизнь. Я вот постараюсь ответить так. Спасибо», — заключил министр.

Напомним, летом 2015 года на сайте Госархива был опубликован скан справки-доклада главного военного прокурора СССР Николая Афанасьева о так называемом подвиге 28 панфиловцев. Документ подтверждал, что «подвиг панфиловцев» — пропагандистский миф. После этого Мединский заявил, что руководство Госархива не должно давать собственных оценок архивным документам, а руководитель архива, «не писатель, не журналист, не борец с историческим фальсификациями». Мироненко был уволен с поста главы Госархива, его перевели на должность научного руководителя архива.

В 2016 году Мединский заявил, что даже если эта история выдумана от начала и до конца «это святая легенда, к которой просто нельзя прикасаться», а «люди, которые это делают, мрази конченые».

В том же 2016 году стало известно, что Мироненко будет рассматривать работу Мединского в составе диссертационного совета истфака МГУ. Напомним, два диссовета — Белгородского государственного университета и МГУ — рассмотрели работу и не нашли в ней нарушений. Позже экспертный совет ВАК рекомендовал лишить министра степени, однако президиум ВАК (высшая инстанция) не согласился с этим решением. Научное сообщество выступило за создание специальной комиссии, которая должна быть созвана, если мнения двух органов разошлись, однако пленум ВАК не стал вносить этот вопрос в повестку дня. Окончательное решение о лишении степени принимает министр культуры и образования. Ольга Васильева уже заявила, что рада решению президиума ВАК.