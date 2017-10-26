В Ессентуках задержали подозреваемого в нападении на полицейских

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на двух полицейских в Ессентуках. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает Интерфакс.

По ее словам, обнаружить подозреваемого удалось «по горячим следам». В настоящее время он доставлен в городской отдел полиции.

Вечером 25 октября двое мужчин открыли огонь по полицейскому патрулю, остановившему их для проверки документов. Встречным огнем один из нападавших был убит. Второй скрылся. В ходе перестрелки оба полицейских получили ранения, их госпитализировали.

Помимо двух полицейских, пострадал проезжавший мимо на автомобиле мужчина. Его доставили в больницу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело дело по статье 317 и статье 222 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконный оборот оружия).