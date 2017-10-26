«Ъ: из-за санкций все оборонные предприятия будет обслуживать один банк

Для защиты от возможных санкций США Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) переведут на обслуживание в один банк. Об этом узнал «Коммерсантъ».

Неназванные источники, близкие к правительству и Кремлю, рассказали изданию, что введенные летом санкции могут коснуться банков, которые проводят «существенные транзакции» с российскими военными. В этом случае под угрозой находятся российские госбанки — в первую очередь, Сбербанк и ВТБ.

По словам источников, основным кандидатом на роль единственного «банка для оборонки» является Российская финансовая корпорация (РФК), которая принадлежит «Рособоронэкспорту» (входит в «Ростех»). Также рассматривают Связь-банк (дочка Внешэкономбанка) и подконтрольный «Ростеху» Новикомбанк.

По мнениэ экспертов, на создание новой схемы работы ОПК через один банк, потребуется от 9 до 12 месяцев. При этом нужно будет адаптировать банк (внести капитал, набрать штат сотрудников и др.): РФК — небольшой банк, входящий по активам и капиталу в третью сотню.

Министерство финансов, «Ростех» и «Рособоронэкспорт» отказались комментировать создание единого банка для ОПК. В РФК отметили, что у них есть возможности для обслуживания оборонных предприятий, но пока такой вопрос не обсуждался.

Идея создания «банка для оборонки» прорабатывается с момента подписания президентом США Дональдом Трампом закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) в начале августа 2017 года, сообщает издание.

Напомним, Россия в ответ на новые санкции потребовала сократить штат американских дипмиссий в стране почти втрое. После этого Вашингтон закрыл генеральное консульство России в Сан-Франциско. А на днях российский МИД заявил, что американские спецслужбы осмотрели архивы, которые остались в генконсульстве в Сан-Франциско.