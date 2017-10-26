В правила дорожного движения включат сигвеи и гироскутеры

Власти решили отрегулировать движение на гироскутерах, сигвеях, моноколесах и на другом личном электротранспорте. Первый вице-премьер Игорь Шувалов дал поручение включить эти средства в правила дорожного движения, сообщает «Коммерсантъ».

МВД, Минтранс и «Открытое правительство» должны будут «проработать вопрос определения статуса» граждан, использующих «современные технические средства передвижения», и представить свои предложения правительству.

По мнению Шувалова, следует определить, разрешить ли движение на гироскутерах и сигвеях только в парках или приравнять такие транспортные средства к велосипедам. «Любителей разного “рода страшилок”» он заверил, что «речь не идет о введении каких-либо запретов: нужно отрегулировать этот вопрос законодательно».

Необходимость законодательного регулирования представитель Шувалова пояснил тем, что указанные транспортные средства активно участвуют в движении, особенно в крупных городах.

Директор магазина электротранспорта «Гирон» Ильдар Субаев отметил, что уже сейчас в рамках ПДД некоторые сигвеи подпадают под определение «мопед» (двухколесное транспортное средство с мощностью электродвигателя более 250 ватт). Предполагается, что для управления ими нужны права, пояснил он.

Кроме этого, первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков предложил увеличить штрафы для пешеходов, которые «стали безответственней себя вести на дорогах», до 1–1,5 тыс. руб.

«Выходят на проезжую часть, не смотрят, нацепив на голову наушники и глядя в телефоны», — отметил он.

С ним не согласен глава общественной организации «Союз пешеходов» Владимир Соколов. По его словам, 40% нарушителей-пешеходов — это пенсионеры и подростки, для которых и действующий штраф чувствительный, а 1–1,5 тыс. станет серьезной нагрузкой.

Напомним, в 2013 году в российских водительских правах появилась категория «М», которая позволяет управлять мопедами и квадрициклами. Водители, у которых в правах открыта любая другая категория или есть временное разрешение на управление транспортными средствам, разрешается управлять мопедами, не получая категорию «М».