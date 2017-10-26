Экс-губернатору Сахалина продлили арест на три месяца

Южно-Сахалинский городской суд оставил под арестом еще на три месяца экс-губернатора Александра Хорошавина и его двух бывших подчиненных Сергея Карепкина и Андрея Икрамова. Об этом рассказала адвокат Ольга Артюхова, передает Интерфакс.

Экс-министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Борисов оставили на этот же срок под домашним арестом. Защита будет обжаловать это решение, добавила Артюхова.

Адвокат также сообщила, что состояние здоровья Хорошавина существенно ухудшилось, высокое давление держится. В августе Хорошавина и Икрамова увезли с судебного заседания в больницу — у него поднялось давление.

Ранее суд уже продлевал на три месяца, до 7 ноября, арест Хорошавина, Икрамова, Карепкина и Борисова. Напомним, их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Общая сумма взяток, по данным следствия, составляет около 522 млн руб.

Хорошавин был губернатором Сахалинской области с 2007 по 2015 год. Он работал сопредседателем совета представителей уполномоченного государственного органа по проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2» и был членом политсовета сахалинского отделения партии «Единая Россия».

В марте 2015 года Хорошавина задержали в собственном кабинете. 6 марта 2017 года Южно-Сахалинский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела.