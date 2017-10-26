В Москве появится памятник Булгакову

Мэрия Москвы одобрила установку памятника писателю Михаилу Булгакову в сквере на Большой Пироговской улице. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Памятник установят между домами 35 и 37.С 1927 по 1934 годы Булгаков жил по адресу: Большая Пироговская улица, дом 32а, строение 1. В этой квартире будет создан музей писателя.

Как следует из документа, памятник появится до 31 декабря 2018 года. Его установят на средства Международного благотворительного фонда Петра Чайковского.

Ранее неоднократно рассматривали идею установить памятник писателю в Москве — в 2000 и 2015 годах. Так, его планировали разместить в сквере Булгакова около Патриарших прудов, однако против этого выступили местные жители.