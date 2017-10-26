Россию назвали главным «экспортером» бойцов в ИГ

Россия обошла другие страны по числу граждан, которые отправляются воевать на стороне запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в Сирию или в Ирак. Это следует из доклада американской консалтинговой компании Soufan Group, оказывающей консультации по безопасности. На документ обратило внимание РБК.

По подсчетам авторов доклада, сейчас в рядах ИГ воюют 3417 россиян. На втором месте в списке «экспортеров» бойцов в ИГ значится Саудовская Аравия (3244 человека), третью строчку занимает Иордания (3000 граждан). На четвертом месте Тунис, 2926 граждан которого отправились воевать в ряды ИГ, и на пятом — Франция, 1910 граждан которой воюют на стороне террористической организации.

Также эксперты указывают число боевиков, вернувшихся в свои родные страны после участия в военных действиях на стороне ИГ. По данным Soufan Group, из рядов ИГ в Тунис вернулось 800 человек, в Саудовскую Аравию — 760, в Россию — 400 воевавших за исламистов, в Иорданию — 250, во Францию — 271.

При этом президент России Владимир Путин ранее в интервью телеканалу «Мир» заявил, что на стороне «Исламского государства» воюет более четырех тысяч россиян.

«По разным подсчетам примерно 20 тысяч иностранных боевиков воюет в Сирии, из них почти десять тысяч из стран СНГ. Ну, где-то тысяч девять по разным подсчетам, чуть меньше половины — из России», — отмечал президент.

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Путин тогда допустил аннулирование решений о выдаче гражданства вступившим в ИГ.

Напомним, в конце марта стало известно, что ИГ создало несколько русскоязычных редакций, которые с помощью интернета распространяют фильмы и электронные журналы для выпуска пропаганды.