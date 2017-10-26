Telegram обжаловал штраф за отказ декодировать сообщения пользователей для ФСБ

Компания Telegram Messenger LLP обжаловала штраф на 800 тысяч рублей за отказ от передачи ФСБ информации, которая позволяет декодировать переписку пользователей, сообщает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем телеграм-канале.

Защита указывает, что ФСБ не представила ни компании, ни суду судебные решения, позволяющие контролировать переговоры граждан. Помимо этого, спецслужбы знали, что запрашиваемые ими данные могут находиться у иностранной компании.

«Судебные решения о контроле переговоров по делу об особо тяжком преступлении должны быть исполнены на территории другого государства иностранным юридическим лицом», — пишет Чиков.

«Суд первой инстанции даже не стал проверять, располагает ли компания сведениями, интересующими ФСБ России. В мессенджере режим "секретных" чатов реализует шифрование, при котором лишь отправитель и получатель обладают общим ключом (end-to-end шифрование) для пересылаемых сообщений. Сообщения в секретных чатах не дублируются на сервере компании и не расшифровываются администратором сервера», — приводит позицию компании адвокат.

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Помимо этого, ФСБ требовала прислать информацию о декодировании на общий ведомственный адрес электронной почты, который указан в качестве общего контактного адреса на сайте ведомства.

«Адрес электронной почты является одним из каналов обращения граждан в Службу, по которым запрещено (!) передавать сведения ограниченного распространения, к коим, безусловно, относится запрошенная ФСБ информация о дешифровании переписки между пользователями мессенджера Telegram», — добавляет Чиков.

Представлять интересы Telegram будет юрист международной правозащитной группы «Агора» Рамиль Ахметгалиев.

Ранее суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ от передачи ФСБ информации, которая позволяет декодировать переписку пользователей. Речь идет о нескольких аккаунтах, зарегистрированных в мессенджере.