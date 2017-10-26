В Совфеде сообщили о скором создании военно-морской базы на Курилах

В ближайшее время начнутся работы по строительству базы Военно-морского флота России на Курильских островах. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает РИА Новости.

По словам сенатора, будущая база ВМФ на Курилах сможет принимать любые корабли, в том числе первого ранга. Клинцевич отметил, что в рамках строительства базы ВМФ на Курилах также создадут аэродромную сеть.

Зампреда комитета Совета федерации не уточнил сроки создания базы и аэродромной сети, отметив лишь, что «все идет строго по плану, без авральных рывков».

О планах разместить на Курилах дивизию в феврале сообщал министр обороны Сергей Шойгу.

В свою очередь, министр обороны Японии Томоми Инада выразила протест против размещения российской дивизии на южных Курильских островах и дислоцирования там ракет класса «земля – корабль».

Напомним, территориальный спор за острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи между Россией (ранее СССР) и Японией тянется с середины прошлого века. Страны до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны.