Россия решила принять участие в создании «города будущего» в Саудовской Аравии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с ведущими российскими и международными партнерами готовы инвестировать в проект по созданию города будущего Neom в Саудовской Аравии несколько миллиардов долларов. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев на форуме «Инвестиционная инициатива будущего», который прошел в Эр-Рияде, передает Интерфакс.

По словам Дмитриева, РФПИ станет не только соинвестором проекта, но и будет привлекать к созданию Neom ведущие российские высокотехнологичные компании, занимающиеся солнечной энергетикой, здравоохранением и образованием, искусственным интеллектом, высокоскоростным транспортом, в частности, проектом Hyperloop, и портовой инфраструктурой для перевалки сельскохозяйственной продукции.

«РФПИ намерен выступать в качестве соинвестора с другими международными фондами, а также привлекать к созданию города Neom ведущие российские компании, способствуя тем самым их высокотехнологичной экспансии на перспективных рынках Саудовской Аравии и всего Ближнего Востока», — добавил Дмитриев.

О планах создания «города будущего» Neom ранее сообщил наследный принц Саудовской Аравия Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Согласно представленному Саудовской Аравией плану, Neom — проект строительства мегаполиса в пустыне, который будет полностью обеспечен только солнечной и ветряной энергией. Предполагается, что город станет технологическим хабом для стран Азии и Африки.