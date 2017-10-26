Поклонская раскритиковала Чайку за позицию по «Матильде» и напомнила ему о расследовании ФБК

Депутат Госдумы Наталья Поклонская записала видеообращение к генпрокурору Юрию Чайке по случаю выхода в широкий прокат фильма «Матильда», повествующего о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Ролик опубликован на ее канале в YouTube.

Парламентарий рассказала о том, что удивлена позицией Генпрокуратуры и ее реакцией на многочисленные жалобы на фильм.

«Понимаю, что в течение нескольких лет я являюсь раздражителем для некоторых руководителей Генпрокуратуры. Не удивлюсь, если сейчас начнут копаться в моем прошлом, в моей деятельности на посту республики, но хочу сказать — бояться мне нечего, ведь я выполняла указания генпрокурора (Чайки — ред.) <…> Не выполнила одно — не сняла портрет святого государя в своем кабинете», — говорит в видеоролике Поклонская.

Вместе с тем депутат намекнула, что глава ведомства защищает своих детей от нападок на их бизнес.

«Очень жаль, что для некоторых руководителей серьезных ведомств отстаивать интересы своей семьи, успешных детей, чтобы никто не нарушил их право на неприкосновенность частной жизни, — это важнее, нежели стоять за честь страны, ее первого лица и за историческую правду», — добавила депутат.

В середине октября в Генпрокуратуре рассказали, что за 10 месяцев получили от Поклонской 43 депутатских запроса. Проверки по 41 из них на тот момент уже завершились, и ведомству так и не удалось найти нарушений законодательства в процессе создания и финансирования ленты. Депутат просила генпрокуратуру, ФСБ и ФНС проверить фильм на экстремизм, отозвать у него прокатное удостоверение и проверить киностудию Учителя на предмент неуплаты налогов.

Напомним, в широкий прокат фильм «Матильда» выходит сегодня, 26 октября.