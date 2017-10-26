В театре Армена Джигарханяна начались обыски

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в московском драматическом театре Армена Джигарханяна. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, сотрудники МВД изымают документацию. Источник не уточнил, с чем связаны следственные действия.

Накануне представитель супруги Армена Джигарханяна Элина Мазур заявила о рейдерском захвате театра. По ее словам, неизвестные люди изъяли все бухгалтерские документы. Отмечалось, что во время этого в театре находился и сам Армен Джигарханян.

Также СМИ ранее сообщали, что Армен Джигарханян обратился в столичную полицию с заявлением о похищении у него общегражданского паспорта. Как рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД, по данному факту было возбуждено уголовное дело.