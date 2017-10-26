«Калашников» решил предоставить сотрудникам СМИ скидку на травматическое оружие

Концерн «Калашников» решил предоставить 10% скидку на покупку травматического пистолета MP-80 для сотрудников средств массовой информации. Об этом сообщается на сайте «Калашников Media».

В сообщении говорится, что работники концерна готовы проконсультировать журналистов по вопросам самообороны.

Ранее главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов заявил, что решил усилить безопасность журналистов издания после нападения на заместителя главного редактора «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауер.

Напомним, 23 октября имеющий двойное гражданство (России и Израиля) Борис Гриц ворвался в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» и ударил журналистку Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Она была госпитализирована. В среду, 25 октября, ее состояние улучшилось. Медики оценивают его как средней тяжести.

Грица арестовали до 23 декабря, он частично признал свою вину.