СК задержал директора РАМТ Софью Апфельбаум по делу Серебренникова

Софья Апфельбаум. Фото Александра Мудрац / ТАСС

Обновлено 14:43 Следственный комитет подтвердил задержание Софьи Апфельбаум. По версии следствия, она вступила в сговор с Кириллом Серебренниковым и в 2011-2014 годы от имени Минкульта подписывала с «Седьмой студией» «соглашения о предоставлении государственных субсидий в сумме свыше 214 млн рублей». В ближайшее время ей предъявят обвинение в мошенничестве.

Следственный комитет задержал директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум, написала в фейсбуке журналист Ольга Романова.

Источник «Новой газеты» также подтверждает информацию о задержании Софьи Апфельбаум.

В пресс-службе РАМТ «Новой газете» не смогли прокомментировать эту информацию. «Нет информации», — сказали в театре.

По данным «Известий», ее подозревают в подтасовке документов, благодаря которым «Седьмая студия» Кирилла Серебренникова получила госконтракт на 214 млн рублей. Следствие утверждает, что Апфельбаум поручила разработать техзадание «под конкретного участника» аукциона. В частности, был внесен пункт, в котором говорилось, что госконтракт должен иметь авторские права или лицензию на проект «Платформа».

В августе 2011 года «Седьмая студия» выиграла конкурс, который проводила комиссия во главе с Апфельбаум. После этого директор РАМТа стала замдиректором Департамента господдержки профессионального искусства и народного творчества Минкультуры, а летом 2013 года возглавила его. Издание подчеркивает, что таким образом она выступала госзаказчиком.

На прошлой неделе суд продлил домашний арест худруку «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову, а также меру пресечения директору «Седьмой студии» Юрию Итину, бухгалтеру студии Нине Масляевой и бывшему директору театра Алексею Малобродскому до 19 января 2018 года.

В августе министр культуры Владимир Мединский рассказал, что оформлением бумаг для проекта Серебренникова занимался Департамент господдержки профессионального искусства и народного творчества. По его словам, распределением грантов занималось предыдущее руководство департамента. Он уточнил, что его возглавляла Софья Апфельбаум.