В Екатеринбурге устроившего поджог кинотеатра из-за «Матильды» признали невменяемым

В Екатеринбурге обвиняемый в поджоге кинотеатра «Космос» из-за показа фильма «Матильда» Денис Мурашов признан невменяемым. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Свердловской области.

«Согласно заключению судебной комиссионной психолого-психиатрической экспертизы, гражданин признан невменяемым, в связи с чем не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими», — говорится в сообщении.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для отправки Мурашова на принудительное лечение.

Напомним, что в начале сентября 39-летний житель Ирбита Денис Мурашов въехал на УАЗе с газовыми баллонами в здание кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге, после чего поджег машину.

На допросе Мурашов рассказал, что решил поджечь кинотеатр из-за планов показывать там фильм Алексея Учителя «Матильда». На него завели дело об умышленном повреждении имущества (часть 2 статья 167 УК РФ).

Фильм Учителя, рассказывающий о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II, и балерины Матильды Кшесинской на фоне событий отечественной истории, выходит в широкий прокат 26 октября.