СК рассматривает всего одну версию нападения на журналистку «Эха» Фельгенгауэр

Следственный комитет России рассматривает только одну версию нападения на заместителя главного редактора радиостанции «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Об этом ТАСС заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По словам представителя ведомства, единственная состоятельная версия произошедшего — психическая нестабильность напавшего на журналистку Бориса Грица.

«Поведение в момент задержания и допроса Грица явно свидетельствует как минимум о его неуравновешенности и психической нестабильности. В настоящее время психическое состояние этого человека устанавливается экспертным путем. Никакими реальными данными в пользу любых других версий на данный момент следствие не располагает», — пояснила Петренко.

Напомним, 23 октября Борис Гриц, имеющий двойное гражданство (России и Израиля), ворвался в редакцию радиостанции «Эха Москвы» и ударил ножом в горло журналистку Татьяну Фельгенгауэр. Она была госпитализирована.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело. 24 октября Пресненский суд арестовал Грица до 23 декабря. Обвиняемый частично признал свою вину.