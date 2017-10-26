Суд признал экстремистским движение «Артподготовка» Вячеслава Мальцева

Красноярский краевой суд признал экстремистским и запретил движение «Артподготовка» националиста Вячеслава Мальцева, сообщили в пресс-службе суда, передает «Политсовет».

«Суд решил административное исковое заявление удовлетворить. Признать межрегиональное общественное движение „Артподготовка“ экстремисткой организацией и запретить его деятельность на территории Российской Федерации», — сообщили агентству в пресс-службе.

Соответсвенно, суд удовлетворил исковое заявление исполняющего обязанности прокурора Красноярского края. Иск был зарегистрирован 28 сентября.

31 октября в Мосгорсуде рассмотрят жалобу на заочный арест Вячеслава Мальцева, которого обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности.

Ранее Мещанский суд Москвы заочно арестовал Мальцева.

По версии следствия, заявления Мальцева на акции в честь годовщины событий на Болотной площади, прошедшей 6 мая в Москве, имели «преступный умысел, направленный на побуждение участников митинга к вооруженному захвату власти в Российской Федерации». Его обиняют по ч. 1 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к экстремистской деятельности»).

В июне Мальцев покинул Россию. Он утверждал, что его планировали арестовать, но он узнал об этом и успел уехать.

Напомним, на выборах в Госдуму в 2016 году Мальцев входил вторым по счету кандидатом в общефедеральные списки «Парнаса». Однако пройти в нижнюю палату парламента он не смог. Оппозиционер ведет свой YouTube-канал под названием «Артподготовка».