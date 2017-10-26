В департамент Минкультуры пришли с обысками по делу «Седьмой студии»

В департаменте Минкультуры проходят обыски по делу «Седьмой студии», сообщает The Bell со ссылкой на два источника, близких к департаменту.

Сотрудники Следственного комитета изымают документы, связанные с «Седьмой студией» и театральным проектом «Платформа».

Ранее в четверг Следственный комитет задержал директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум. По версии следствия, она вступила в сговор с Кириллом Серебренниковым и в 2011-2014 годы от имени Минкульта подписывала с «Седьмой студией» «соглашения о предоставлении государственных субсидий в сумме свыше 214 млн рублей».

В ближайшее время ей предъявят обвинение в мошенничестве.

На прошлой неделе суд продлил домашний арест худруку «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову, а также меру пресечения директору «Седьмой студии» Юрию Итину, бухгалтеру студии Нине Масляевой и бывшему директору театра Алексею Малобродскому до 19 января 2018 года.