Телеканал «Царьград» объявил о возможном объединении со «Спасом»

Телеканал «Царьград» ведет переговоры об объединении с принадлежащим Русской православной церкви (РПЦ) телеканалом «Спас». Об этом РБК рассказала гендиректор «Царьграда» Елена Шаройкина.

При этом Шаройкина отказалась подробно рассказать об условиях сделки. Генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников заявил РБК, что «слухи не комментирует». Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла отец Александр Волков также отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Накануне «Life» со ссылкой на свои источники сообщил, что основатель и акционер «Царьграда» Константин Малофеев объявил сотрудникам телеканала о скором слиянии со «Спасом». В результате слияния холдингов, часть персонала может быть уволена, отмечалось в сообщении ресурса.

О предстоящем закрытии телеканала «Царьград» в конце августа сообщало издание Ura.ru. основатель и акционер «Царьграда» Константин Малофеев тогда опроверг эту информацию словами «Не дождетесь!».

Телеканал «Царьград» начал вещание в апреле 2015 года. Телеканал ежегодно составляет списки «топ-100 русофобов».