Собчак обогнала Медведева в рейтинге недоверия Левада-центра

Ксения Собчак, объявившая на прошлой неделе о выдвижении своей кандидатуры на выборы презедента России в 2018 году, в октябре заняла первое место в рейтинге недоверия к политикам Левада-центра, обогнав премьер-министра России Дмитрий Медведева. Об этом сообщается на сайте аналитического центра.

Социологи проводили опрос 20—24 октября среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.

Согласно данным опроса, Собчак как политику и общественному деятелю не доверяют 16% респондентов, Медведеву — 13%, Навальному и Жириновскому — по 12%.

В августе на первом месте в аналогичном рейтинге расположился Медведев, получив 15%, на втором — лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 11%, оппозиционный политик Алексей Навальный был третьим (9%). Собчак, получив 8%, тогда стала четвертой.

При этом в другом опросе, где участникам опроса предлагалось оценить деятельность Медведева на посту премьер-министра, о недоверии главе правительства сказали 53% опрошенных.

В рейтинге доверия, который Левада-центр проводил по тем же правилам, первое место занял президент Владимир Путин с результатом 60%. Это его максимальный результат с марта прошлого года. На вопрос о том, одобряют ли граждане деятельность Путина на посту президента, положительно ответили 82%.

Второе место среди политиков и общественных деятелей, чью деятельность одобряют россияне, занял глава Минобороны Сергей Шойгу с 30%. Министр иностранных дел Сергей Лавров стал третьим (27%). Жириновский и Медведев получил по 11%.

57% респондентов уверены, что в России «дела идут в правильном направлении». Противоположной точки зрения придерживаются 27%.

Больше половины опрошенных Левада-центром не доверяют правительству (51%; в сентябре 52% заявили, что доверяют кабинету министров) и Государственной думе (57%), однако при этом положительно оценивают деятельность главы региона (53%).