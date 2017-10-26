Патрушев: в 2017 году в России за телефонный терроризм осудили 350 человек

За первую половину 2017 года в России за телефонный терроризм осудили 350 человек, передает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета безопасности Николая Патрушева.

В 2016 году к ответственности привлекли 750 «телефонных террористов».

«Телефонный терроризм» имеет свои особенности: он осуществляется с территории России и с территории иностранных государств, и здесь нам, конечно, работать сложнее», — сказал Патрушев.

В Госдуме предложили ужесточить наказания для «телефонных террористов». Депутаты предлагают дополнить статью новыми частями, в частности о наказании за преступление, совершенное организованной группой лиц.

Согласно действующему законодательству, «заведомо ложное сообщение об акте терроризма» карается штрафом до 200 тысяч рублей, исправительными работами или лишением свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что с 10 сентября в России началась волна звонков о минировании зданий. По данным РИА Новости, за месяц неизвестные «заминировали» 2 460 объектов в 170 городах.