В Чечне задержали командира расстрелявшего сослуживцев сотрудника Росгвардии

Сотрудники военного следственного управления СКР по Южному военному округ задержали командира расположенной в Чечне войсковой части №6791 Романа Курдюкова, где на этой неделе произошло ЧП — старший лейтенант Марат Гаджиев расстрелял четверых сослуживцев. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в ФСБ.

По словам собеседников, правоохранителям стало известно, что Курдюков нарушал права подчиненных.

«Курдюков устроил невыносимые условия службы. Доходило до угрозы увольнения за лежание на койке», — рассказал источник издания, близкий к Росгвардии. По словам собеседника, примерно за три недели до происшествия в этой части «был бунт против беспредела».

Напомним, 23 октября сотрудник Росгвардии застрелил четверых сослуживцев. ЧП произошло в станице Шелковская Чеченской Республики в войсковой части №6791 Северокавказского военного округа. Как позднее стало известно «Новой газете», виновником ЧП оказался 25-летний уроженец Дагестана, командир второго взвода инженерно-саперной роты Марат Гаджиев.

Как сообщали источники «Коммерсанта», Гаджиев открыл стрельбу, узнав о том, что его вскоре уволят со службы за нарушения. По словам собеседников издания, он решил выяснить отношения с офицером, подавшим соответствующее ходатайство. Гаджиев взял из оружейной комнаты пистолет-пулемет и отправился к своему обидчику, а затем расстрелял еще нескольких человек.