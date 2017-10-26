Патриарх Кирилл заявил о плохом примере США из-за большого количества бездомных

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о своей первой встрече с бездомным и заявил, что страна, где живут такие люди, не может стать примером для других. Об этом сообщает Интерфакс.

«Никогда не забуду свою первую встречу с бездомными, это было не у нас в стране, а в Сан-Франциско, в Соединенных Штатах, в то время, когда в Советском Союзе не было такого понятия, как бездомный человек», — рассказал патриарх.

По его словам, он видел как центральная площадь города заполнялась бомжами, что сильно ранило его сердце.

«Что же это за страна! Как она может называть себя великой! Как она может называть себя богатой! Как она может говорить о себе как о примере другим, если вокруг огромное количество людей не имеют дома!» — сказал патриарх Кирилл.

Патриарх выразил сожаление из-за того, что сегодня бездомные появились и в России. В качестве положительного примера он привел церковный автобус милосердия, который, по словам патриарха, «стал заразительным и для некоторых государственных социальных служб, которые стали собирать бездомных, особенно в тяжелые зимние дни и ночи».

Также патриарх Кирилл заявил, что количество атеистов в мире невелико, но они стремятся к господству над верующими.

«Они сконцентрированы в основном в обществах с самым высоким уровнем потребления, члены которых, видимо, полагают, что рай для них уже наступил», — сказал он.