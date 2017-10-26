Жюри объявило шорт-лист претендентов на «Русский Букер»

Жюри «Русского Букера» объявило шорт-лист претендентов премии в 2017 году. В списке финалистов — шесть романов.

Среди них — Михаил Гиголашвили с произведением«Тайный год», «Заххок» Владимира Медведева, «Свидание с Квазимодо» Александра Мелихова, «Номах. Искры большого пожара» Игоря Малышева, «Убить Бобрыкина. История одного убийства» Александра Николаенко и «Голомяное пламя» Дмитрия Новикова.

Победителей премии объявят 5 декабря.

В начале сентября стал известен лонг-лист «Русского Букера», в который вошли 19 романов. Например, «Красный крест» Саши Филиппенко, «В Советском союзе не было аддерола» Ольги Брейнингер, «Неизвестность» Алексея Слаповского и другие.

Напомним, в прошлом году лауреатом премии стал Петр Алешковский с романом «Крепость».